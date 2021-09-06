2021/09/06 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوريل: بغداد تمثل عنصرا لدعم استقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوريل: بغداد تمثل عنصرا لدعم استقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).