2021/09/06 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أبلغ مستشار بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق رويترز، اليوم الإثنين، أن مهاجم سانتوس ونيويورك كوزموس السابق دخل المستشفى منذ ستة أيام؛ بعد معاناته من مشكلة صحية لم يتم الكشف عنها، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيليه في المستشفى..



ومدير اعماله يطمئن الجمهور المركز الخبري الوطني.

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