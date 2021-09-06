2021/09/06 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الأولى من شهر مايو الماضي زار وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه بإحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه "المصالحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ومصر.. هل تُحدث الجولة الاستكشافية الثانية اختراقا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ومصر.. هل تُحدث الجولة الاستكشافية الثانية اختراقا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).