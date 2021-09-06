مصادر لـCNN: ميلانيا ترامب لا ترغب في العودة إلى البيت الأبيض

2021/09/06 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن عدم اهتمام ميلانيا ترامب بالحياة السياسية العامة عميق بما فيه الكفاية لدرجة أنها أخبرت العديد من الأصدقاء بأنها لا ترغب في دعم الطموحات السياسية لزوجها، أو العودة للظهور في البيت الأبيض، وفقًا للعديد من الأشخاص الذين تحدثوا مع شبكة CNN عن طريقة تفكيرها.وفي لقاء كيت بينيت مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.

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