أول أربعة أميركيين يغادرون أفغانستان منذ انسحاب قوات بلادهم

2021/09/06 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مسؤول أميركي كبير، اليوم الاثنين، أن أربعة أميركيين غادروا أفغانستان برا في إطار عمليات رحيل رتبتها الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ انسحابها في نهاية آب من البلاد.وقال في تصريح صحافي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حركة طالبان كانت على علم بذلك ولم تمنعهم من مغادرة أفغانستان"، دون أن يذكر أي دولة حدودية دخلها هؤلاء الأميركيون.

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