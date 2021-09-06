2021/09/06 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ATMysFk_ZNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق حملة نهضة بغداد للرسم على الجدران الكونكريتية - ياسر عامر) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق حملة نهضة بغداد للرسم على الجدران الكونكريتية - ياسر عامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).