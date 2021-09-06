2021/09/06 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، فيما أشار الأخير إلى أن العراق يضطلع بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الإثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيف بوريل والوفد المرافق له”.

وبيّن الكاظمي، أن “العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها، مؤكداً حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد”.

من جانبه، أوضح بوريل “التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين”.

وأشاد بوريل أيضاً، “باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوربي يشيد بالعراق: يضطلع بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوربي يشيد بالعراق: يضطلع بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).