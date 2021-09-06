بالوثيقة.. تحالف سائرون يطرد 3 نواب

2021/09/06 | 19:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت رئاسة تحالف سائرون، الاثنين، قراراً بطرد ثلاثة نواب من التحالف، وذلك لـ”عدم التزامهم بالنظام الداخلي لتحالف سائرون وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي”.وجاء في القرار الذي تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أن “النواب برهان المعموري، علي سعدون اللامي، وإيناس المكصوصي، أصبحوا خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق”.

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تحالف سائرون يطرد 3 نواب أولاً على النور نيوز.

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