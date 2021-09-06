هل ستنجو دولة المخدرات في افغانستان - عادل حبه

2021/09/06 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه هل ستنجو دولة المخدرات في أفغانستان؟بقلم الكاتب الروسي ديميتري سيدوفالمصدر: صندوق الثقافة الستراتيجيةترجمة عادل حبهموجة الانفجارات في مطار كابول تأتي بعد إعلان طالبان العودة إلى سياسة حظر الهيروين.حتى وقت قريب، كان من الصعب على الرئيس جو بايدن أن يشك في قدرته على الاستبصار.



فهو لم يحاول حتى كسب نقاط لنفسه في أصعب مهمة للتنبؤ بالمستقبل.



ومع ذلك، فقد أسيقظت لديه مؤخراً موهبة ......





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