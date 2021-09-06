2021/09/06 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى قطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).