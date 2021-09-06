العراق يسجل انخفاضا طفيفا بأسعار صرف الدولار - عاجل

2021/09/06 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته أسواق العملة والصيرفات المحلية في محافظات الوسط والجنوب.

حيث بلغ سعر الشراء 147.150 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 147.550 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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