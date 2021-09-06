بالفيديو ..

2021/09/06 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، تسجيلا فيديويا مصورا اعدته مفوضية الانتخابات لتعريف الناخبين بألية اقتراع " التصويت الخاص " خلال الانتخابات المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل ./انتهى5

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