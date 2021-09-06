2021/09/06 | 19:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت رئاسة الادعاء العام احالة ملف عقد التشغيل المشترك بين وزارة النقل و شركة جوار الخليج الى محكمة تحقيق الكرخ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تسببت بهدر مالي يقدر بـ (٥٠)مليار دينار.وتسلمت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية ، ردا رسميا من رئاسة الادعاء العام موجها الى محكمة تحقيق الكرخ تبين احالة ملف عقد التشغيل المشترك لادارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للارصفة الثابتة والعوامات الاحادية المبرم بين وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج لاتخاذ الإجراءات اللازمة ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالـة ملف عقد التشغيل المشترك لعمليات الموانئ الى محكمة تحقيق الكرخ بسبب الهدر المالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالـة ملف عقد التشغيل المشترك لعمليات الموانئ الى محكمة تحقيق الكرخ بسبب الهدر المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).