مصدر لـCNN: نقل 4 أمريكيين من أفغانستان برا للمرة الأولى منذ انسحاب القوات

2021/09/06 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لشبكة CNN، الاثنين، عن نقل 4 مواطنين أمريكيين برا من أفغانستان إلى دولة ثالثة، للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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