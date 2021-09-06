أكثر من 5600 إصابة جديدة بفيروس

2021/09/06 | 19:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 1.92 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 5600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 6 أيلول/سبتبمر، وتضمن تسجيل 5650 إصابة، و62 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 7400 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.5%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 122 ألف شخص، بينهم 738 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 21162 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 3.75 مليون شخص.

وتصدر وزارة الصحة تحذيرات مستمرة من خطورة الموجة الثالثة للجائحة، مشيرة إلى صعوبة استعياب الأعداد المتزايدة من المصابين.

وتكتظ أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، بالمصابين منذ أسابيع.

وقال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ بعض المستشفيات في المحافظات وجهت "نداءات استغاثة" إلى الحكومة بعد امتلاء ردهات العزل بالمصابين.

وحذرت لجنة الصحة، في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في البلاد نتيجة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق.

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