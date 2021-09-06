2021/09/06 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت محافظة ذي قار، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق في حادثة حريق مركز النقاء لعزل مصابي كورونا.ورفع المحتجون في وقفتهم أمام مستشفى الحسين التعليمي لافتات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق بحريق مركز النقاء في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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