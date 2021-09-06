تصريح جديد حول الحظر الشامل في العراق

2021/09/06 | 19:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الازمة النيابية، الاثنين، عدم مناقشة او طرح فكرة الحظر الشامل حاليا او في المستقبل، متوقعة دخول العراق بموجة رابعة من وباء كورونا خلال منتصف فصل الشتاء المقبل.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (6 ايلول 2021)، إن "العراق حاليا في نهاية الموجة الثالثة لكورونا فيروس والاصابات بانخفاض مستمر وقد تصل الى ألف اصابة أو دون ذلك"، متوقعا "دخول العراق نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة في منتصف فصل الشتاء بموجة رابعة".

واضاف، أن "الموجة الرابعة تتطلب في مواجهتها ارتفاعا بعدد الملقحين، ونطمح أن يصل الى 50 %‎ على الاقل من الشعب، حتى نستطيع التصدي لها بنجاح"، لافتا إلى أنه "اذا كانت نسبة الملقحين أقل فسوف نواجه صعوبات ووفيات".

واوضح، انه "لا توجد حاليا أو مستقبلا مناقشة أو طرح لفكرة الحظر الشامل".

وسجل العراق اليوم، 5650 إصابة جديدة بكورونا، فيما يشهد الموقف الوبائي مؤخرا تراجعا بين فترة وأخرى لما دون 5 آلاف إصابة.

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