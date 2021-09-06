2021/09/06 | 19:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zk-RwxkdLTE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الموصل.. أطلق الناشطون حملة لمساعدة مصابي فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الموصل.. أطلق الناشطون حملة لمساعدة مصابي فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).