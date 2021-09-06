انقاذ بناية تابعة للجامعة التقنية جنوبي بغداد من السنة النيران

2021/09/06 | 19:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت 7 فرق اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطر انتشارها وامتداد ألسنة نيرانها الى داخل الكلية.

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