2021/09/06 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استضافتها اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، فيما أكدت أن استعدادات الأخيرة مميزة ومطمئنة للناخب والمرشح. وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات “مميزة” المركز الخبري الوطني.

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