2021/09/06 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجت الفنانة المصرية، ميرفت أمين، اليوم الاثنين، من حريق هائل نشب في العمارة التي تقطن بها.ونفت في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية ما تداول في الساعات الماضية حول قفزها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميرفت أمين تنجو من حريق “هائل” المركز الخبري الوطني.

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