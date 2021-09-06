النفط يواصل خسائره ويتراجع عالمياً لليوم الثاني على التوالي

2021/09/06 | 20:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتراجعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، وليبتعد الخام الأمريكي عن أعلى مستوى في شهر تقريبا، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.ويأتي هذا التراجع تحت ضغط تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي، ولا سيما الطلب الآسيوي على النفط في الصين واليابان, واستمرار تأثيرات فيروس كورونا على النشاط الصناعي في تلك الدول.وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3ر1% إلى مستوى 28ر68 دولار، من مستوى الافتتاح عند 20ر69 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 22ر69 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 25ر1% إلى مستوى 54ر71 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 46ر73 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 58ر73 دولار.

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