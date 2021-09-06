إخماد حريق قرب كلية تابعة للجامعة التقنية الوسطى جنوبي بغداد

2021/09/06 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق قرب بناية كلية تابعة للجامعة التقنية الوسطى جنوبي بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “فرقها أنقذت أبنية الكلية التقنية الهندسية الكهربائية التابعة الى الجامعة التقنية الوسطى وكذلك دور التدريسيين قبل أن تطالها النيران بعد احتراق بستان قريب مجاور لها، كاد أن يشكل خطرا حقيقيا على […]

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