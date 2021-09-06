الدفاع المدني تخمد حريقاً في بستان مجاور لأبنية احدى الكليات جنوبي بغداد

2021/09/06 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني، الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في بستان مجاور لأبنية الكلية التقنية الوسطى، وحالت دون وصول النيران إلى منازل التدريسيين داخل الكلية المذكورة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.وذكر بيان للدفاع المدني تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أن “فرقه انقذت ابنية الكلية التقنية الهندسية الكهربائية التابعة الى …

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