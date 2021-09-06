الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تصدر بياناً بشأن اعتداء كركوك

2021/09/06 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الاثنين، بياناً بشأن العملية الإرهابية التي استهدفت محافظة كركوك.وقالت الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت جنوب مدينة كركوك بجمهورية العراق ليلة أمس السبت وخلفت عددا من الضحايا والمصابين من قوات …

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