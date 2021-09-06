مراقبون: هل ستمنح دول الغرب اللجوء للمعارضة الإيرانية على غرار ما فعلته في أفغانستان

2021/09/06 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تساءل مراقبون ومختصون في حماية حقوق الأقليات عن مصير المعارضة الإيرانية الكردية والموجودة في إقليم كردستان العراق.

وقال المراقبون هل ستمنح دول الغرب اللجوء للمعارضة الإيرانية الكردية على غرار ما فعلته في أفغانستان ام ستتركهم فريسة للهجمات الإيرانية, داعين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الى منع ايران من استمرار مسلسل استهداف المعارضة وقمعها سواء في داخل البلاد او خارجها.

ونظم مئات المعارضين الإيرانيين، من أصول كردية في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة في أربيل بإقليم كردستان العراق للمطالبة بتسوية أوضاعهم ونقلهم لدولة أوروبية, لتخوفهم من عمليات خطف واغتيالات قد تطالهم على يد الأجهزة الأمنية الإيرانية حال بقائهم في العراق.

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