2021/09/06 | 20:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5C53DMPD2tY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الماء وخدمات أخرى .. مطالب أهالي النجيبية في #حچي_com) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الماء وخدمات أخرى .. مطالب أهالي النجيبية في #حچي_com) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).