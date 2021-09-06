2021/09/06 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lGHD8PXmOFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعم أوروبي للانتخابات، وعملية لمطاردة منفذي جريمة كركوك في نشرة الثامنة لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعم أوروبي للانتخابات، وعملية لمطاردة منفذي جريمة كركوك في نشرة الثامنة لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).