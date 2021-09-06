لقاح روسي ضد كورونا ..من الدجاج

2021/09/06 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نجح فريق من العلماء الروس في تطوير صنف جديد من الدجاج ينتج بيضا يصلح لإنتاج لقاحات الإنفلونزا والأدوية البيطرية المختلفة.وذكر موقع روسيا اليوم : يتميز هذا البيض بوجود كمية كبيرة من سائل خاص، حيث يمكن أن يتكاثر فيروس اللقاح.وحتى في حال عدم وجود مناعة من شأنه أن يقتل مسببات الأمراض.وتمكن المختصون نتيجة البحوث التي أجروها من استخدام بيض الدجاج لإعداد لقاحات ضد سلالتين شائعتين من فيروس الإنفلونزا البشرية وضد أمراض حيوانات المزرعة.كما أن الدجاج الجديد من هذا الصنف مقاوم للصقيع ولا يصاب بسرطان الدم، الذي عادة ما يشكل خطورة على العديد من الطيور.واضاف الموقع إن : الصنف الجديد من الدجاج يدعى / الدجاجة الروسية ثلجية اللون/ وتمت تربية هذا الصنف على أساس صنف /الدجاج الأبيض الروسي/ المعروف منذ زمن الاتحاد السوفيتي.وذاع صيته كسلالة شائعة في وضع البيض، تستهلك في روسيا وتباع على حد سواء./انتهى3

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