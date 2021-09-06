نادي الشرطة : انتهاء أزمة بناء المدينة الرياضية

2021/09/06 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت الهيئةُ الإدارية لنادي الشرطة انتهاءِ أزمة المدينة الرياضية بعد انتظارٍ طويلٍ ومرير.وقالَ أمينُ سر النادي، العميد غازي فيصل: إن اجتماعاً عقد اليوم جمعَ مستشارَ وزير الداخلية الفريق مهدي الفكيكي وأصحاب العلاقة، وبحضور أعضاءِ الإدارة الفريق حليم الفرهود والفريق صادق فرج، وامين سر النادي وممثل شركة ائتلاف نوردك و AGK، تمخضَ عن بلورةِ تفاهماتٍ مهمةٍ جدا سهّلت طريقَ العودةِ من جديدٍ للبدء بالمشروع.وأضافَ فيصل: ان وزارةَ الداخلية ستطلق الاعتمادَ المالي خلال أسبوعين من الآن ليتسنى للشركة المباشرة فعليًا ببناءِ الملعب الرئيسي وملعب التدريبات.وقدّمَ فيصل شكره وتقديره العاليين لكل من أسهمَ في فكِ طَلسم المدينة الرياضية وتحقيق أحلام الجماهير الخضراء.مبيناً: ان العقبات أزيلت تماماً ولم يتبق إلا القليلُ لرؤية العمل يعود من جديدٍ بعد توقفٍ لسنين طويلة./انتهى

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