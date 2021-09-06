2021/09/06 | 20:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي ينهي مهام الوكيل الاداري لوزارة النقل (سلمان صدام) ويكلف (حازم راضي) بدلا عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/06 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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