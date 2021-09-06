"صعبة وقوية".. مدرب المنتخب الوطني يتحدث عن مباراة العراق وإيران غداً

2021/09/06 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد مدرب المنتخب الوطني ادفوكات، اليوم الاثنين، ان المنتخب العراقي تحضر جيدا لمواجهة نظيره الإيراني بمباراة الغد.

وقال الهولندي ادفوكات في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبيل انطلاق مباراة الغد وحضرته (بغداد اليوم): إن "المنتخب العراقي لا يخشى مواجهة أي فريق من فرق المجموعة وان المنتخب العراقي تحضر جيدا لمواجهة الغد مع إيران"، مشيرا الى ان "لاعبي المنتخب يريدون تحقيق نتيجة إيجابية وهي الثلاث نقاط بالتأكيد".

وأضاف "اعرف مدى خبرة وقوة النظير الايراني وان مباراة الغد صعبة وقوية بنفس الوقت".

يذكر أن اللقاء الاخير الذي جمع المنتخبين انتهى بتفوق الايراني بهدف نظيف خلال التصفيات الأولية التي شهدت كذلك فوز العراق على إيران بهدفين لهدف في الأردن.

وسيلتقي منتخب اسود الرافدين المنتخب الايراني على استاد المدينة الرياضية بقطر الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

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