شاهد.. طيار مغامر يحقق رقمًا قياسيًا بالتحليق داخل نفق

2021/09/06 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الطيار المغامر داريو كوستا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول رحلة عبر نفق بعد التحضير للمغامرة الجريئة لأكثر من عام.

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