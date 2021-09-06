2021/09/06 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن تفقد قائد عمليات بغداد لعمليات التطهير والتفتيش في مناطق شمال بغداد (الطارمية)، والتي اسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة، ومواد شديدة الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعثر على اسلحة مختلفة في الطارمية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعثر على اسلحة مختلفة في الطارمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).