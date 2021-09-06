شركة غاز البصرة توقع اتفاقية لتدريب 300 خريجة في مجالات مختلفة

2021/09/06 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة غاز البصرة، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون مع رابطة لوتس الثقافية النسوية لغرض إطلاق مشروع تمكين لتدريب 300 خريجة في عدة مجالات. وذكرت الشركة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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