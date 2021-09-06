استعادة الاموال المسروقة من أحد تجار دهوك.. تعرف على المبلغ الذي اخذه السارق

2021/09/06 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، الاثنين، باستعادة المبلغ المسروق من احد تجار مدينة دهوك البالغ 2 مليون و600 ألف دولار (260 دفتر) مع 4 كيلو غرام من الذهب.

وقال المراسل اليوم، (6 ايلول 2021)، انه "خلال اقل من 72 ساعة..



القوات الامنية في دهوك تمكنت من استعادة المبلغ المسروق بعد ان قام السارقان وهما رجل وانثى من الجنسية الجورجية ويعملان خدما عند التاجر بتخبئته تحت جبل، وقاموا بتبليغ تاجر في المدينة بمكان الاموال والذهب، ثم هربا إلى خارج العراق بعد اخذ كل منهما (دفتر) 10 الاف دولار".

يذكر انه في ليلة الجمعة الماضية، تعرض احد التجار في منطقة مالطا بمركز مدينة دهوك لعملية سرقة كبيرة والاولى من نوعها في تاريخ محافظة دهوك، حيث تمت سرقة 2 مليون و600 ألف دولار (260 دفتر) و4 كيلو غرام ذهب من منزله، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابسات الجريمة.

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