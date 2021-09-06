مع قرب المواجهة مع ايران.. ادفوكات: لانخشى أي فريق

2021/09/06 | 20:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف تحقيق النقاط الثلاث.

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