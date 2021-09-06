2021/09/06 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خسرَ منتخبنا الاولمبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية امام منتخب الامارات الاولمبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الاثنين، على استاد الفجيرة، والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثانية..



المنتخب الأولمبي يخسر مباراته الودية أمام نظيره الإماراتي المركز الخبري الوطني.

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