2021/09/06 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من الخطوط الجوية بشأن حادثة مكتبها بمطار طهران المركز الخبري الوطني.

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