المفوضية تشكل لجان رئيسة وفرعية لرصد مخالفات الحملات الانتخابية

2021/09/06 | 20:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، عن وجود حملات في مواقع التواصل الاجتماعي لحث الناس على مراجعة مراكز التسجيل والمشاركة بالانتخابات، موضحة تشكيل لجان رئيسة وفرعية لرصد مخالفات الحملات الانتخابية.وقالت الغلاي لبرنامج “بضم العين”: “نعمل الان ضمن مرحلة الاقتراع واغلب الاجراءات تم انجازها”.واضاف “يجري الان تدريب موظفي الاقتراع […]

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