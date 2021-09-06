بالصور.. فريق طبي عراقي ينقذ طفلاً من ’الموت’ بسبب عضة كلب

2021/09/06 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاثنين، عن تمكن فريق طبي من انقاذ طفل بعملية جراحية معقدة صنعت له قصبه هوائية بعد ان تعرضت للقطع وكادت تودي بحياته نتيجة عضة “كلب” في الرقبة.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مستشفى ابن النفيس …

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فريق طبي عراقي ينقذ طفلاً من ’الموت’ بسبب عضة كلب أولاً على النور نيوز.

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