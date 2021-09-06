2021/09/06 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حسمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الجدل بشأن فرض غرامات على غير الملقحين، فيما أشارت إلى إمكانية أن يقوم من تطعموا باللقاح بأخذ لقاح الإنفلونزا.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة: لا غرامات على غير الملقحين المركز الخبري الوطني.

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