عمليات بغداد : ازالة تجاوزات ..والقبض على 6 معتدين على فرق امانة بغداد

2021/09/06 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن ازالة تجاوزات ..والقبض على 6 معتدين على فرق امانة بغداد.ونقلت الخلية عن قيادة عمليات بغداد قولها في بيان : تم إزالة أكثر من (17) داراً متجاوزة على أرض تابعة الى هيئة النزاهة العامة، وعدد من المحال المتجاوزة أيضاً .واوضحت ان القوات الأمنية القت القبض على (6) من المعتدين على ملاكات البلدية، واحالتهم إلى الجهات المختصة، وفقا للقانون./انتهى3

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