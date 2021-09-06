رئيس الجمهورية: العراق حريص على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي

2021/09/06 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق حريص على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.وقال صالح خلال لقائه الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان العراق يعتبر قضايا مكافحة الإرهاب والفساد وتخفيف توترات المنطقة قضايا حيوية بالنسبة له ./انتهى2

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