الخطوط الجوية العراقية تصدر بياناً بشأن حادثة مطار طهران

2021/09/06 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الادارة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن حادثة مطار طهران.وذكرت الادارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الحادثة التي شهدها مكتب الخطوط الجوية العراقية في مطار طهران الدولي وما بدر من انفعالات قام بها عدد من المسافرين واصحاب شركات السفر والسياحة هي تصرفات غير مبررة”.وتابع: …

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