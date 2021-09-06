السفير الإيراني يجيب على سؤال (هل ساعدتم العراق أثناء تقدم داعش ’مجاناً)’؟

2021/09/06 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، الاثنين، أن الإمكانات التي قدّمتها إيران، للعراق، أثناء تقدم تنظيم داعش، لم تكن مجانية.وقال مسجدي في لقاء متلفز، إن “الإمكانات التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حوزة الحكومة العراقية، لم تكن مجّانية”.وأضاف أن “إيران لم تضغط على الحكومة العراقية، بشأن سداد تلك الأموال، …

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