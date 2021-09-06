محمد بن سلمان يُطلق مشروع

2021/09/06 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية،

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