أوروبا تؤكد دعم الانتخابات العراقية عبر إرسال فريق مراقبين

2021/09/06 | 20:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، حرص العراق على الاستفادة من التجربة الأوروبية في "تحويل التنوّع إلى عنصر قوة".

والتقى الكاظمي، 6 أيلول/سبتمبر، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل والوفد المرافق له، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، إنّ "العراق يولي اهتمامًا كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها".

وأكد الكاظمي، "حرص العراق على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد".

من جانبه، أكّد بوريل "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة".

كما أكّد، بحسب البيان، "الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين"، مشيدًا بـ "اضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها".

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