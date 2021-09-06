2021/09/06 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم جاء جاء من هناك ذلك الهناك البعيد يحمل معه كومة من الاوهام والمخاوف والهواجس مكومة في داخله في ركن مظلم في زاوية رطبة ومرعبة يحمل في داخله كل رعب الدنيا في كل المحطات في كل البوابات وكل نقاط االحدود يقذف بهذا الرعب في وجه الموظفين الرسميين وغير الرسميين والذين يكتبون في دفاترهم أو في شاشاتهم الالكترونية ارقاما وحروفا وحالات وجودية يبتسمون بود مصطنع ويتمنون له يوما سعيدا ويقذفونه بعد ذلك مع ملفه إل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاهد - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاهد - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).