نجاة الفنانة المصرية ميرفت أمين من ’الموت’ إثر حريق في محل سكنها

2021/09/06 | 20:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وسائل إعلام مصرية عن نجاة الفنانة ميرفت أمين من الموت، في حريق شب بشركة "دعاية وإعلان" في البناية حيث مكان سكنها.

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وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الحريق أسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وأيضا تبين أنَّ العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنها كانت موجودة في أثناء اندلع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكّنت القوات من إخماد النيران.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، أنَّ الفنانة ميرفت أمين نجت من الحريق، وأنَّها تركت شقتها عندما اندلعت النيران وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها، حتى تمكّنت القوات من إخماد السنة اللهب بعد قرابة 25 دقيقة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الحادث -الحريق- وتبين من خلال الفحص أن العامل توفي نتيجة تعرضه للاختناق ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وتمكّنت القوات الأمنية، من إخماد السنة اللهب قبل أن تمتد إلى باقي الشقق السكنية، وفق ما نقلت صحيفة الوطن المصرية.

وعقب ذلك، طمأنت أمين جمهورها حيث أوضحت في تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، أنها تقطن في الدور الرابع وفوجئت صباح اليوم بحريق هائل في الدور السادس بنفس العمارة وهى عبارة عن شركة وليست شقة سكنية.

ونفت ميرفت أمين ما تردد حول قفزها عبر السلم إلى سطوح العمارة بعد اشتعال الحريق، معلقة: "ما أتحركتش من شقتى، والحمد لله لم يلحق بى أي ضرر، وكل ما فى الأمر، أننى أتخضيت عندما وجدت مياه كثيرة تنزل من سيارات الإطفاء التي بلغ عددها 7 سيارات، على بلكونات شقتي، وآثار الحريق تتساقط على شبابيك شقتى ليس أكثر".

وأضافت أمين قائلة: "ربنا يعوض على صاحب الشركة، والحمد لله إن مفيش خسائر في الأرواح".

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق ضخم نشب بإحدى عمارات شارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين صباح اليوم.

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